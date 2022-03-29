İmamoğlu: Hızray ile ilgili yakında lansman yapacağız

İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKHP) tanıtım toplantısı İPA Florya Kampüsü'nde yapıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Yarımada'ya araç girişini sınırlandırmak ve girenlerden daha fazla ödeme almak gibi yöntemler planladıklarını söyledi.



"HIZRAY İLE İLGİLİ YAKINDA LANSMAN YAPACAĞIZ"



Kentin kuzey-güney aksındaki metro hatlarını ve İstanbul'u doğudan batıya bağlayacak Hızray'ın "yıldız" projeleri olduğunu ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Hızray ile ilgili yakında bir lansman yapacağız. Özetle sizlere şunu söylemek isterim, bu ekspres hattımız sade İstanbul'u bir uçtan diğer uca bağlamayacak, aynı zamanda İstanbul'un 3 havaalanını da birbirine bağlayacak. Yaklaşık 6 milyar dolara mal olacak bu projenin ihale hazırlık dokümanları yıl sonuna hazır edeceğiz"