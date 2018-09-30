Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçen İmar Barışı'na 8 Haziran'da başlayan başvurular, 31 Ekim'e kadar yapılabilecek.



"SON GÜNE BIRAKMAYIN"



Uzmanlar, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son günlere bırakmamaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı'nın 13 milyondan fazla yapıyı kapsadığını belirterek, bu kapsamda 8-10 milyon civarında bir başvuru olmasını beklediklerini bildirdi.



Yüksel, bugüne kadar milyonlarca başvuru olduğunu ancak edindikleri bilgiye göre henüz söz konusu rakamlara ulaşılamadığını kaydederek, "Bu yüzden son ay ciddi yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Ayrıca 20 Eylül'de ilgili tebliğde yaşanan değişiklik, yoğunluğun artmasına neden olacaktır. Vatandaşlarımız, bu nedenle başvurularını son günlere bırakmasınlar." dedi.



"BİNANIN VASFINI TESPİT EDİN"



Yüksel, İmar Barışı başvurusunda en önemli konunun, ilgili binanın oturumunun, kat sayısının ve katların metrekaresinin doğru ölçülmesi olduğunu belirterek, imarlı bir arsada bulunan binanın ne kadarının imar hakları içinde, ne kadarının dışında olduğunun iyi analiz edilmesi gerektiğini bildirdi.



Binanın vasfını tespit etmeden başvuru yapılmaması gerektiğini vurgulayan Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Binaların basit yapı mı, villa mı, apartman mı olduğunu tespit etmek çok önemli. Bir binanın hangi tip yapı olduğu da bazen net olmayabiliyor. Belediye ya da ilgili valiliğe başvurarak binanın orada kaydı varsa sınıfını öğrenmek, yoksa bu işleri bilen teknik mühendislik ya da danışmanlık şirketlerinden binanın cinsi veya vasfını belirleyen bir rapor almak gerekir. Bu husus duruma göre ödenmesi gereken harç miktarını değiştirmektedir. Binanın vasfını tespit etmeden başvuru yapmayın."

