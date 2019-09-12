Her kentin kendine özgü bir kensel dönüşüm planı olacak, imar barışıyla kayıt altına alınan yapıların güçlendirilmesi için çalışma yapılacak, kıyılarda yapılaşmaya izin verilmeyecek....

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı" hazırladı. Bakan Murat Kurum, planı kamuoyuna açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

"8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık" diyen Kurum, bunları kısaca şöyle sıraladı:



- Kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız. Her bir şehrimizin kendine özgü kentsel dönüşüm planı olacak.



- Dönüştürülmesi acil olan 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz.



- Üçüncü olarak taşkın, heyelan, sel riski olan bölgelerdeki yapılar taşınacak. 12 Temmuz'da Karadeniz bölgesi için iklim değişikliği eylem planını hazırladık.



- Tarihi kent merkezi ve meydanlar yenilenecek, tarihi hüvviyetine kavuşturulacak. Doğal ve kültürek alanlarımızda, kıyılarda yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Bodrum'daki kaçak yapılara ilişkin tespitlerimizi yaptık, ilgililere bildirdik. Ayder'deki doğal güzellikleri bozan salıncakların yıkımını gerçekleştirdik.



- Şehir merkezindeki köhneleşmiş çöküntü alanı haline gelmiş sanayi alanlarını dönüştüreceğiz.



- Çevreyi koruyan projelere ayrıca destek sağlayacağız.



- Dönüşüme tabi tutulacak alanlarda yapılacak imar planlarıyla dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Yatay mimariye uygun planları yapacağız. Önceliği hak sahiplerine vereceğiz.



- İmar barışından faydalanan vatandaşlarımızın yapılarını güçlendirmeleri için mevzuat çalışması yapacağız. Mevcut yapı alanlarında artış olmadan güçlendirme ruhsatı alabilecekler. Yapılacak projeler kente uygun olacak. Mevcut yapıların büyüklüğü artırılacak."

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Kentsel dönüşüm, depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Bu herkesin bir kenarından tutması gereken bir eylem planıdır. Dün Külliye'de belediye başkanlarıyla bir araya geldik. İhtiyaçlarını not ettik. Birlikte neler yapabileceğimizi istişare ettik. Kentsel dönüşümün ülkemizin geleceğine dair çok önemli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm dahil tüm konularda kapılarımız sonuna kadar açıktır. 82 milyon vatandaşımızın her zaman yanında olacağız.

2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında. Belediye ve vatandaşlarmıza 11 milyar lira kaynak sağlandı. Yapı denetim sistemimizde 730 bin binamızı denetledik. Bu binalarda 5.5 milyon bağımsız birimimiz var. 1999 sonrası 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanaklı konutlarda oturmasını sağladık. Devam eden inşaatlarla nüfusun yüzde 45'ini deprem riskinden kurtarmış olacağız.

Önümüzdeki 5 yılda atılacak adımları sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 kritere göre hareket ediyoruz. Birincisi yerinde dönüşüm... İnsanlar çevresinden kopmadan dönüşüme katılmak istiyor. İkinci olarak gönüllü dönüşüm. Vatandaşımızın rızası olmadan hiçbir kentsel dönüşüm projesini yaptırmayacağız. Üçüncüsü olarak da dönüşümü hızlı yapmak zorundayız."

VİDEO: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÖNEM