IMF Başkanı Georgieva: 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristaline Georgieva, "finansal krizden daha ağır" diye nitelendirdiği Covid-19 salgınına karşı "1 trilyon dolarlık zırh"ın kullanıma hazır olduğunu söyledi.

DHA 06.04.2020 - 14:50

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IMF Başkanı Georgieva'dan "resesyon" uyarısı

IMF Başkanı Georgieva'dan "resesyon" uyarısı

IMF'in internet sitesinde geçen ay bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" demişti.

Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bir durgunluğun içine çektiği uyarısı yaptı.

Georgieva, gelişmiş ekonomilerin corona virüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarını hızlandırmalarını istedi ve ekledi:

"Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir durgunluk içindeyiz. Bu durgunluk 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda."

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