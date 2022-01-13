IMF Başkanı Georgieva: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2022'de daha fazla belirsizlik öngördüklerini, toparlanma ivmesinin biraz daha zayıf olmasını beklediklerini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 09:24

IMF Başkanı Georgieva: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Küresel Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl daha fazla belirsizlik ve risk öngördüklerini belirten Georgieva, "Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz" ifadesini kullandı.

Georgieva, toparlanmanın zayıflayacağından endişe duyduklarına işaret ederek, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin'in yazdan bu yana yavaşladığını ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında Omicron varyantının ortaya çıktığını anımsattı.

Bir diğer endişelerinin enflasyon olduğunu vurgulayan Georgieva, ancak bunun evrensel bir olgu olmadığını, ABD gibi bazı ekonomilerde sorun teşkil ettiğini belirtti.

Georgieva, ülkeler arasındaki tehlikeli ayrışmanın giderek daha fazla kalıcı hale geldiğine dikkati çekerek, enflasyonla mücadeleye yönelik faiz artırımlarının bu ayrışmayı körükleyebileceğini kaydetti.

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