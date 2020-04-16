IMF Başkanı Georgieva: Dünyanın yarısı pandemide IMF'den yardım istedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünyanın yarısının, Covid-19 pandemisinin etkileriyle küresel ekonomide yaşanan çöküş koşullarında IMF'den yardım istediğini açıkladı.

DHA 16.04.2020 - 14:41

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CNBC'nin sorularını yanıtlayan Georgieva, "Bugün yaşadığımız acil durum, bugüne kadar olanların hiçbirine banzemiyor" dedi ve bu nedenle IMF'nin de gelen talepleri çok hızlı karşıladığının atını çizdi.

Tüm ülkelere, sağlık sistemlerinin aksamadan çalıştığından emin olmaları çağrısı da yapan Georgieva, savunmasız ve korunmasız insanların ve ilk müdahale ekiplerinin ancak bu şekilde korunabileceğine dikkat çekti.

IMF, Covid-19 salgınının etkisinde küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 küçüleceğini tahmin ederken, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini de aşağı yönlü revize ederek eksi yüzde 5.0 seviyesine çekti. IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, ekonomide 1929'daki Büyük Buhran'dan bu yana yaşanacak en sert küçülmenin gerçekleşeceğini; krizin, 2008 finansal krizinden daha derin etkilerinin olacağı uyarısı yaptı.

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