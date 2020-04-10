IMF Başkanı Georgieva: Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halindeyiz

Georgieva, Türkiye dahil tüm üye ülkelerle yapıcı temasları olduğunu söyledi.

Georgieva bir TV röportajında, "Ekonomilere bu zorlu dönemde yardımcı olabilecek politika adımları konusunda üyelerimizin tümü ile görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Daha önce de G-20'de yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, üye ülke merkez bankalarının pandemi sürecinde işbirliği içinde olması ve karşılıklı anlaşmalarla likidite konusunda birbirlerini desteklemesi kararı çıkmıştı.

Açıklamalarla Türk lirası dolar karşısında yüzde 2 değerlendi. Dolar/TL 6,62 liraya kadar geriledi.

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