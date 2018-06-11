Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Müdürü Roberto Azevedo, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürü Guy Ryder, Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) Başkanı Akinwumi Adesina ve Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'i temsilen Dünya Bankası CEO'su Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.



Dünyadaki güncel ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından Başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında Merkel, dünyadaki ekonomik sorunların, global işbirliği ve karşılıklı kazanca dayalı projelerle çözülebileceğini belirtti. Merkel, "Dünya aslında olumlu bir yolda, ancak bu gidişatı hatalı davranışlarla aksatmamalı, aksine sınamalara cesaretle karşılık vermeliyiz." dedi.



Bugün 10'uncusu düzenlenen istişare toplantısında konuklarıyla ABD'nin, Avrupa'dan ithal ettiği çelik ve alüminyuma koyduğu gümrüğü, dünyadaki iklim değişikliğini ve Afrika kıtasındaki gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Merkel, doğru konulara ağırlık verildiği takdirde Afrika için 2030 yılı ajandasında öngörülen hedeflere ulaşılabileceğine inandığını kaydetti.



ABD'nin, Avrupa ülkelerinden ithal edilen otomobillere de gümrük koyması durumunda ne yapacaklarının sorulması üzerine Merkel, şu an çelik ve alüminyum gümrüğünden dolayı ABD'ye karşı Avrupa ülkeleri ile birlikte önlemler alma çabası içinde olduklarını, bunun dışında şimdilik hiçbir spekülasyona girmeyeceğini söyledi.



"UFUKTA KARA BULUTLAR TOPLANDI"



IMF Başkanı Lagarde da dünya ekonomisindeki gidişatın şimdilik iyi olduğunu, ancak ufukta kara bulutların toplandığını belirterek, en karanlık bulutun da ülkeler arasında yaşanan güvensizlikler olduğunu ifade etti.



Afrika ülkelerinde daha hızlı gelişmelerin olması gerektiğine de vurgu yapan Lagarde, bu ülkelerde daha iyi vergi sistemlerinin oluşturularak ülke kaynaklarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.



OECD Genel Sekreteri Gurriel de dünyadaki yatırımların kesilmemesi ve çevre kirliliğine karşı etkin mücadele edebilmek amacıyla ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Gurriel, uluslararası kuruluşların vazifelerinin ve bu kuruluşlara yönelik baskıların arttığını, diğer yandan insanların ülke yönetimlerine duydukları güvenin gittikçe azaldığını söyledi.



WTO Genel Müdürü Azevedo, dünyadaki olumlu gelişmelerle birlikte bazı büyük risklerin de ortaya çıkabileceği uyarısında bulunarak, ABD'nin planladığı otomobil gümrüğünün de Almanya gibi ihracata ağırlık veren bir ülke için olumsuz olacağını belirtti.



ABD'nin son dönemlerde daha çok ikili anlaşmalara ve ulusal konulara ağırlık verdiğini ifade eden Azevedo, bu ülkenin artık uluslararası sorunların çözümünde liderlik rolü üstlenmek istemediği gibi somut girişimlerde de bulunmadığını, yine de ABD ile diyaloğun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.



ILO Genel Müdürü Ryder, dünyadaki istihdam piyasalarında olumlu gelişmelerin yaşandığını, istihdamın gerilediğini, ancak dünyada yaşanan gerginliklerden dolayı insanların gelecek kaygıları olduğunu, bu endişelerin giderilmesi gerektiğini söyledi.



Dünya Bankası CEO'su Georgieva, dünyadaki tüm insanlara refah getirilebilmesi için global iş birliğinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda dünya çapında 140 milyon insanın sadece çevre kirliliğinden dolayı yurtlarını terk etmek zorunda kalacağına dikkati çekti.



Kalkınmakta olan ülkelerin altyapılarının geliştirilmesi ve malların yanı sıra daha çok insana yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Georgieva, gerekli yatırımların büyük bir özenle yapılmasının ve özel yatırımcıların mobilize edilmelerinin de şart olduğunu sözlerine ekledi.



"SERBEST TİCARET BÖLGELERİ OLUŞTURULMALI"



AFDB Başkanı Adesina da özel yatırımın Afrika kıtasına çekilmesinin önemine işaret ederek, kıtadaki yüzde 3,8 oranındaki büyümenin yeterli olmadığını, kıtanın daha hızlı bir şekilde sanayileşmesi, bunun için de serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması gerektiğini söyledi.



Afrika'daki gençlerin geleceklerini Avrupa'da aramamaları gerektiğini ifade eden Adesina, bunun için de daha fazla eğitilmelerinin ve tarım alanlarının geliştirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.