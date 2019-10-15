İlişkili Haberler Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini revize etti

IMF'in '2019 yılı Güz Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı.



IMF, Türkiye'de özel sektörün bilançolarının onarılması, ekonomik kurumların kredibilitelerinin ve bağımsızlıklarının yeniden tesis edilmesi için geniş kapsamlı ve açık şekilde tartışılmış bir politika planına ihtiyacı olduğunu vurguladı.



Türkiye için nisanda yayımlanan bir önceki 'Ekonomik Görünüm Raporunda 2019 yılı için yüzde 2,5 daralma bekleyen IMF, Eylül ayında yayımlanan 'Madde 4' raporunda bu veriyi yüzde 0,25 büyüme olarak revize etmişti. IMF, bugünkü raporunda beklentisini yüzde 0,2 olarak açıkladı.

IMF, 2020 yılı için büyüme beklentisini yüzde 2,5'ten yüzde 3,0'e yükseltti.



KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YİNE DÜŞÜRDÜ



IMF, global ekonomi için büyüme tahminini bir kez daha düşürdü. Nisan ayında yayınladığı raporda global GSYH'nın bu yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin eden ve Temmuz'da bu beklentisini yüzde 3,2'ye indiren IMF, bugünkü raporda da büyüme 2019 tahminini yüzde 3,0'a çekti. IMF, 2020 yılı GSYH büyüme tahminini de yüzde 3,5'ten 3,4'e revize etti.

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