IMF: Veriler beklenenden kötü

IMF Başkanı Georgieva, birçok ülkeden gelen ekonomik verilerin beklentilerden daha kötü olduğunu belirterek, "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak" dedi.

Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 19:56

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva  The Financial Times tarafından telekonferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte, yeni tip corona virüssalgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 salgınının ekonomileri olumsuz etkilediğine işaret eden Georgieva, "Birçok ülkeden gelen veriler, kötümser tahminlerimizden daha kötü" diye konuştu.

Georgieva, "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak." dedi.

Corona virüs krizinin bir fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Georgieva, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik konularda yapısal iyileşmelerin olması gerektiğini vurguladı.

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