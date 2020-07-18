IMF'den ABD ekonomisi için 2020'de yüzde 6,6'lık daralma beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralacağını öngördü.



IMF'den yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin ön bulguları paylaşıldı.



Covid-19 salgınının ABD ekonomisindeki etkilerine işaret edilen açıklamada, "ABD tarihindeki en uzun büyüme Covid-19'un beklenmeyen gelişiyle raydan çıktı." değerlendirmesinde bulunuldu.



"EKONOMİYİ ONARMAK UZUN ZAMAN ALACAK"



Açıklamada, ekonomik zararın çok büyük olduğu belirtilerek, Covid-19 vakalarındaki devam eden artış kontrol altına alınırken, işletmelerin yeniden açılması kararlarının ekonomik maliyeti hafifletmek için dikkatle alınması gerektiği vurgulandı.



IMF'nin açıklamasında, "Ekonomiyi onarmak ve faaliyeti pandemi öncesi seviyelere döndürmek uzun bir zaman alacaktır." ifadesi kullanıldı.



Krizin ekonomik sonuçlarının en yoksul kesim için daha ağır olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yoksulluk oranları ve diğer sosyal zorlukların küresel finans krizi sonrasında yaşananları aşmasının beklendiği kaydedildi.



Açıklamada, Covid-19 şokunun ekonomik yayılımını çevreleyen çok büyük belirsizlikler olduğu vurgulandı.



EKONOMİK GÖRÜNÜMDEKİ BAŞLICA COVİD-19 VAKALARINDAKİ ARTIŞ



Ekonomik görünüme yönelik risklere de işaret edilen açıklamada, başlıca riskin ABD'de Covid-19 vakalarındaki artış ve karantina önlemlerinin yeniden uygulanma olasılığı olduğu ifade edildi.



Açıklamada, ekonomik daralma ve ekonomik kayıpların sektörel dağılımının yoksullukta sistemsel bir artışa yol açacağına dair işaretler olduğu belirtilerek, borç seviyelerindeki artışın kırılganlıklara yol açtığı kaydedildi.



ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralacağı, 2021'de yüzde 3,9, 2022'de yüzde 3,3, 2023'te yüzde 2,3, 2024'te yüzde 1,9 ve 2025'te yüzde 1,8 büyüyeceği öngörüldü.



4. MADDE KONSÜLTASYONU NEDİR?



IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre, her üye ülkenin "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli denetlenmesi gerekiyor.



IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.



Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.



IMF heyetlerinin, Madde 4 Görüşmeleri çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler, onay için IMF'nin Washington'daki Yönetim Kurulu'na sunuluyor.