IMF'den corona virüs sonrası mali reform çağrısı

IMF, corona virüs krizi nedeniyle ülkelerin borçlarının aşırı derecede artığını belirtti. Kurum Covid-19 pandemi sonrası süreçte ülkelere verecekleri tavsiyelerin başında mali reform uyarısının geleceğini aktardı.

ntv.com.tr 09.07.2020 - 07:59

IMF'den corona virüs sonrası mali reform çağrısı

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Corona virüs salgını küresel ekonomiyi derinden etkiledi.

Covid-19 nedeniyle hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerin mali dengeleri bozuldu.

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF) artan borçlara karşı uyarıda bulunmaya devam ediyor.

IMF'nin üst düzey yöneticilerinden Mitsuhiro Furusawa katıldığı bir panelde artan borç yüküne dikkat çekti.

Furusawa tarihte ilk defa ülke borçlarının gayrisafi milli hasılayı aştığını söyledi.

Furusawa, "Ekonomi rayına oturduğunda kamu finansmanını yönetmek için orta ve uzun vadeli mali çerçeve oluşturulması gerekiyor. Bu gereklilik bizim ekonomi polikaları için verdiğimiz tavsiyelerin başında gelecek" dedi.

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