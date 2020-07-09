IMF'den corona virüs sonrası mali reform çağrısı

Corona virüs salgını küresel ekonomiyi derinden etkiledi.



Covid-19 nedeniyle hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerin mali dengeleri bozuldu.



Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF) artan borçlara karşı uyarıda bulunmaya devam ediyor.



IMF'nin üst düzey yöneticilerinden Mitsuhiro Furusawa katıldığı bir panelde artan borç yüküne dikkat çekti.

Furusawa tarihte ilk defa ülke borçlarının gayrisafi milli hasılayı aştığını söyledi.



Furusawa, "Ekonomi rayına oturduğunda kamu finansmanını yönetmek için orta ve uzun vadeli mali çerçeve oluşturulması gerekiyor. Bu gereklilik bizim ekonomi polikaları için verdiğimiz tavsiyelerin başında gelecek" dedi.

EN ÇOK MARKET ALIŞVERİŞİ YAPILDI