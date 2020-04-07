IMF'den dolar likiditesi desteği (Fed'in swap hattından yararlanamayan ülkelere likidite sağlayacak)

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel dolar sıkışıklığını gidermek için yeni bir program başlatarak, Fed'in dünya ekonomisinde dolar akışını sağlama kampanyasına destek verebilir.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fed'in yabancı merkez bankalarına geçici olarak tahvil karşılığı dolar edinme imkanı sağladığı programına katılmak için yeterli ABD Hazine tahvili bulunmayan ülkelere kısa vadeli dolar fonlaması sağlamaya hazırlanıyor.



Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre ABD Hazine Bakanlığı'nın da desteklediği söz konusu girişim haftalar içerisinde başlayabilir.

En büyük paya ABD'nin sahip olduğu fon, doksandan fazla ekonominin corona virüs ve küresel resesyon karşısında yardımını talep ettiği bir dönemde, bir dizi toplantı yapacak.



Georgieva, Cuma günü gerçekleştirilen basın toplantısında "Kurulumuz gelecek günlerde temelde güçlü ancak sıkışan ekonomiler için kısa vadeli likidite hattı oluşturmak üzerine bir teklifi değerlendirecek" dedi ve Endonezya'nın IMF'ye gelişen piyasalara likidite yardımı yapması için ek yöntemler gözden geçirme çağrısında bulunan ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.



DOLAR TALEBİ



Virüs, dolara önemli ölçüde bağlı küresel ekonomiyi kasıp kavurarak tüm dünyada ABD parasına yönelik talebi artırdı. Georgieva 3 Nisan'da küresel resesyonun "küresel finans krizinden çok daha kötü" olduğu konusunda uyarmıştı.



IMF yardımına yönelme eğiliminde olan gelişen piyasalar, özellikle dolar sıkıntısı çekme riski taşıyan ekonomiler. Geçtiğimiz yıllarda düşük ABD faizlerinden cesaret bularak dolar cinsinden yüklü miktarda borçlanan bu ekonomiler, tüm dünyanın pandemiyle mücadele nedeniyle kapanmasından dolayı ihracatın düşmesiyle dolar sıkışmasıyla karşı karşıya.



Georgieva, IMF'nin virüsün ekonomik etkilerine karşı mücadelede 1 trilyon dolar borç verme kapasitesine hazır olduğunu tekrar dile getirdi.

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