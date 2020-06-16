IMF'den 'ekonomik tahminler daha kötü olacak' uyarısı

IMF Başkanı Georgieva, "Ülkelerin birçoğuna ilişkin tahminlerimizi aşağı yönlü revize ederken, az sayıda ülke için yukarı yönlü revizyon yapacağız" dedi.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 09:45

IMF'den 'ekonomik tahminler daha kötü olacak' uyarısı

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Uluslararası Para Fonu (IMF), ülke ekonomilerine ilişkin bu ay yapacakları büyüme tahminlerinin bir önceki tahminlerden daha kötü olduğunu belirterek, "Ülkelerin birçoğuna ilişkin tahminlerimizi aşağı yönlü revize ederken, az sayıda ülke için yukarı yönlü revizyon yapacağız" dedi. 

Georgieva, Bratislava merkezli think-tank kuruluşu GLOBSEC tarafından düzenlenen, "Yeni tip corona virüs (Covid-19) sonrası dönemde mali istikrar ve toparlanmada IMF'nin rolü" konulu telekonferans etkinliğine katıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir krizin Covid-19 gibi küresel olmadığını belirten Georgieva, Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu 170 ekonominin bu yılı daha düşük kişi başına düşen milli gelirle tamamlayacağını dile getirdi.

Georgieva, ekonominin ani şekilde durması üzerine hükümetler, merkez bankalarının hızlıca önlemler aldığını anımsatarak, büyük bir likidite artışı olduğunu ve mali önlemlerin tutarının 10 trilyon doları bulduğunu kaydetti.

Nisan'da yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda ülke ekonomilerine yönelik beklentilerini açıkladıklarını belirten Georgieva, dünya ekonomisinin yüzde 3 daralacağını öngördüklerini hatırlattı.

Georgieva, "Bir sonraki tahminlerimizi haziranda yapacağız ve ne yazık ki daha kötü olacak. Ülkelerin birçoğuna ilişkin tahminlerimizi aşağı yönlü revize ederken, az sayıda ülke için yukarı yönlü revizyon yapacağız" ifadesini kullandı.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısını "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımlayan IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e düşürmüş, gelecek yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini ise 3,4'ten 5,8'e yükseltmişti.

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na ilişkin güncellemesini 24 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

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