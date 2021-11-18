IMF'den enflasyon uyarısı

Rice, düzenlediği basın toplantısında, enflasyonist baskıların birçok ülkede yaygınlaştığını ve arz-talep dengesizliklerinin planlanandan daha uzun sürdüğünü ifade etti.



Enflasyon beklentilerinin çoğu ekonomide genel olarak sabitlendiğini vurgulayan Rice, "Ancak arz kesintileri devam ederse veya enflasyon beklentileri bozulursa, enflasyon daha kalıcı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Rice, ABD'de enflasyonun 2022'de düşmesinin beklendiğini aktararak politika yapıcıların yukarı yönlü riskler karşısında tetikte olmaları gerektiğini kaydetti.



IMF Sözcüsü Rice, ABD'de yüksek seyreden enflasyonun hem ABD hem de küresel ekonomi için sistemik bir olumsuzluk teşkil edecek önden yüklemeli bir politika tepkisini gerektirebileceğini belirtti.



Doğal gaz fiyatlarının dünyanın bazı yerlerinde rekor seviyelere yükseldiğine dikkati çeken Rice, ısıtma talebindeki düşüş ve arzın ayarlanmasıyla enerji fiyatlarının gelecek yıl daha normal seviyelere dönmesinin beklendiğini aktardı.



