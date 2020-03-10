IMF'den finansal önlem çağrısı

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath dünya genelindeki politika yapıcılara, finansal piyasa önlemleri uygulamaya çağrısı yaptı.

NTV Haber 10.03.2020 - 09:49 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 09:53

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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath dünya genelindeki politika yapıcılara, finansal piyasa önlemleri uygulamaya çağrısı yaptı.

Salgından etkilenen hane halkları ve işletmelere yardımcı olmak için mali paketler oluşturulması gerektiğini söyleyen Gopinath, "Merkez bankaları likidite sağlamaya hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

Gopinath, "Faiz oranındaki kesintiler veya varlık alımları gibi daha geniş parasal teşvikler, güveni artırabilir ve finansal piyasaları destekleyebilir" dedi.

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