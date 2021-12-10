IMF'den kripto para uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel kripto para düzenlemesinin kapsamlı ve koordineli olması gerektiğini, koordineli olmayan düzenleyici önlemlerin istikrarı bozucu sermaye akışlarını kolaylaştırabileceğini bildirdi.

Haberler - NTV Haber 10.12.2021 - 22:08 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 22:32

IMF'den kripto para uyarısı

IMF yetkilileri, Bu konuda bir blog yazısı yazdı. Kripto varlıklar ile ilgili ürün ve hizmetlerin son yıllarda hızla büyüdüğüne işaret edildi. Bunların düzenlenmiş finansal sistemle bağlantılarının arttığına dikkat çekildi.

Yazıda, politika yapıcıların birçok faaliyetin düzenlenmemiş olduğu bu gelişen sektörden kaynaklanan riskleri izlemekte zorlandığı belirtildi ve bu risklerin bazı ülkelerde yakında sistemik hale gelebileceği ifade edildi.

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