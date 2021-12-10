IMF'den kripto para uyarısı

IMF yetkilileri, Bu konuda bir blog yazısı yazdı. Kripto varlıklar ile ilgili ürün ve hizmetlerin son yıllarda hızla büyüdüğüne işaret edildi. Bunların düzenlenmiş finansal sistemle bağlantılarının arttığına dikkat çekildi.



Yazıda, politika yapıcıların birçok faaliyetin düzenlenmemiş olduğu bu gelişen sektörden kaynaklanan riskleri izlemekte zorlandığı belirtildi ve bu risklerin bazı ülkelerde yakında sistemik hale gelebileceği ifade edildi.