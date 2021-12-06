IMF'den yüksek enflasyon yorumu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Euro Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi.



Georgieva, Brüksel'de gerçekleştirilen Euro Grubu Toplantısı bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Toplantıda, Euro Bölgesi ekonomik görünümünü değerlendirdiklerini aktaran Georgieva, bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 6,5 küçüldüğünü anımsattı.



Georgieva, "eUROBölgesi ekonomisi, yüksek aşılama seviyeleri ve devam eden güçlü politik destekler sayesinde hızla toparlanıyor" dedi.



Ekonomik görünümde yeni tip corona virüs (Covid-19) ve varyantlara ilişkin belirsizliklerinin bulunduğuna işaret eden Georgieva, salgının seyrinin ekonomik toparlanma konusunda belirleyici olacağını ifade etti.



Georgieva, son dönemde fiyatlardaki artışa rağmen Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini belirtti.



Yüksek enflasyonun özellikle geçen yılki düşük petrol ile doğal gaz fiyatlarının baz etkisi, tedarik zincirlerindeki kesintiler ve Almanya'da KDV kesintilerinin kaldırılmasından kaynaklandığını anlatan Georgieva, "Enflasyonun 2022'de bu faktörlerin ortadan kalkmasıyla düşeceğini ve orta vadede Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 hedefinin altında kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.



YILLIK ENFLASYON SON 25 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE



Euro Bölgesi'nde, kasımda yıllık enflasyon yüzde 4,9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesinde ulaşmıştı.



Euro Bölgesi'nde, ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.



Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.



Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artış dikkati çekiyor.