İMİB'den seçim öncesi ortak açıklama

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde (İMİB) seçim yaklaşırken mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ve beraberindeki kurul üyeleri ortak açıklama yaptı.

Nisan ayındaki gerçekleştirilecek seçimlerin önceki dönemlere göre daha farklı olacağını söyleyen Dinçer, "Daha önceki seçimlerde bir firmanın yedek ve başka firmaları yer alıyor ve firma bulmakta zorlanıyorduk. Bu seçimde ise birbirinden farklı firmaların bir araya gelmesiyle oluşan bir listeyle seçime gireceğiz. Çok farklı fikirlerin ortaya çıkacağı ve sektörümüzün bu fikirlerden yola çıkarak yeni icraatların yapılacağı bir yönetim olmasını istiyoruz.

Bunun için sektöre neler yapacaklarımızı aktarıp bugüne kadar yaptıklarımızı da belirterek tekrar güven tazelemek ve güçlü bir ekiple sektöre hizmet etmek için bir araya geldik.

Yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde tüm kurul üyelerinin uzman oldukları alanda görev alabildiği bir yapı kuracağız. Böylelikle herkes aktif olarak iş üretip fayda sağlamış olacak. Bununla birlikte hem sektörümüzü temsil edeceğiz hem de sektör için faydalı işler yapmak adına fikir üreteceğiz. Diğer kurumları da sektörün geleceği ve faydası için bir araya getireceğiz" dedi.



YENİ DÖNEM ANA HEDEF İHRACAT VE SEKTÖR BAŞARISI



Önümüzdeki dönemdeki hedeflerine dair bilgiler paylaşan Dinçer özetle şunları söyledi:

"İhracat başarısı ve maden üretimini kolaylaştırabilmek adına kamuoyunu doğru bilgi ve iletişim kanallarıyla bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Madencilik faaliyetlerinin önünün açılabilmesi için de akaryakıttaki ÖTV’nin kaldırılması yönündeki çalışmaları yürüteceğiz. Bunun yanı sıra ihracatı artırmak adına yeni ve mevcut pazarlarımızda ticaret heyetleriyle fuarlara katılmaya devam edeceğiz.

Doğal taş özelinde Turkish Stones, madenlerle ilgili de Turkish Minerals markalarını tüm dünyada tanıtabilmek adına online ve fiziki her türlü faaliyetin içinde yer alacağız.

Önemli problemlerimiz arasında yer alan konteyner sorununa dair de yeni dönemde çözümcü adımlar atarak firmalarımızın yanında yer alacağımızı göstereceğiz. Ayrıca uzun süredir üzerine ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir madencilik çalışmalarını da yeni dönemde devam ettireceğiz."