İMMİB'in sürdürülebilirlik projesi Coralis'e AB'den destek

İMMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İMMİB Koordinatör Başkanı Tahsin Öztiryaki, dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan "Ufuk 2020" programı kapsamında yapılan başvurulardan 11 Türk kuruluşun yer aldığı 8 projenin AB tarafından 4,4 milyon euro tutarında destek aldığını ve Coralis projesinin de bu başarılı kuruluşlar arasında yer aldığını bildirdi.



Gelecek 4 yıl süresince AB ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacak destekle endüstriyel simbiyoz çözümlerinin yayılması ve bu alandaki engellerin aşılması üzerine çalışmaların yürütüleceğini aktaran Öztiryaki, "Çalışmalar, İspanya'da bulunan bir araştırma şirketinin koordinasyonunda projede yer alan 7 farklı ülkeden 29 kuruluş iş birliğinde hayata geçirilecek. İMMİB olarak Türkiye'nin ihracatını artıran projelerle beraber dünyanın kaynaklarını koruyarak global ekonomiye katkı sağlayan büyük projelere imza atıyoruz. AB'nin bu projemize destek vermesi bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.



"İHRACATTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ARTIK ŞART OLDU"



Öztiryaki, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu salgın bize gösterdi ki ihracatta dijital dönüşüm artık şart oldu. Yeni dünya düzenine göre şekil alan ihracatı artırmaya yönelik faaliyetlerimiz ve girişimlerimizle ihracatta dijital dönüşümün öncülüğünü yapıyoruz. Bu süreçte vakit kaybetmeden sanal ticaret heyetlerini hayata geçirip ihracatçılarımız ve yabancı satın almacılar arasında ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesini sağladık. Salgının sebep olduğu olumsuz koşullara hızla uyum sağlayarak geliştirilen ve Bakanlığımız tarafında da desteklenen bu faaliyetler, üye firmalarımızdan da yoğun ilgi görüyor. Temmuz ayı ve sonrasında da sanal heyetler ve sanal fuarlar devam edecek.



2019 yılında İMMİB'in iştigal sahasında yer alan mal sektörlerinin ihracat toplamı 62 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Türkiye'nin toplam mal sektörleri ihracatının yüzde 35'ini oluşturdu. Türkiye'nin tüm hizmet sektörleri ihracatı da İMMİB çatısı altında yer alıyor. 2019 sonu itibarıyla ülkemiz hizmet ihracatı 64,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla birliğin temsil ettiği tüm sektörler, ülkemizin kümülatif mal ve hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor.

Bu başarımızı; 79 ülkeden 933 firmayı ülkemizde misafir ederek 31 alım heyeti ve 34 ülkeye 38 sektörel ticaret heyeti gibi heyetler organize ederek, 11 farklı ülkede olmak üzere, 946 firmamız ile 29 milli katılım fuar organizasyonu ve çeşitli fuarlarda 20 info stant ile katılım sağlayarak elde ettik."

