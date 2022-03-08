İncili Gastronomi Rehberi'nde Doğuş Grubu'nun altı restoranına ödül

‘İncili Gastronomi Rehberi’ ödül töreni, önceki gün İstanbul’da düzenlenen bir gece ile gerçekleşti. Rehberdeki ‘İnci’ alan restoranların açıklandığı geceye; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Hürriyet’in Karaca iş birliğiyle hayata geçirdiği İncili Gastronomi Rehberi, sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı.



Gecede, rehberde yer alan beş İncili 6 restorana ve dört İncili 75 restorana ödülleri sunuldu. 2022 Rehberinde bu yıl “Yeni Açılanlar" bölümünün yanı sıra 2021 yılında kapanan restoranlara da yer verildi. Rehber’de beş İncili 6, dört İncili 75, üç İncili 157, iki İncili 189 ve bir incili 167 olmak üzere toplam 594 restoran ve 453 lezzet noktası bulunuyor.



İnci açılımlarına göre 5 inci sıra dışı deneyim, 4 inci mükemmel, 3 inci çok iyi, 2 inci iyi ve 1 inci ise gitmeye değer anlamını taşıyor.



BU YIL REHBERDE 594 RESTORAN VE 453 LEZZET NOKTASI YER ALIYOR

Bu yıl rehbere İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Bursa’nın yanı sıra gastronomisiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılan ilk kent Gaziantep de dahil edildi. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla büyüyen rehberde 2022 senesinde 594 restoran ve 453 lezzet noktası yer alıyor. Kategoriler arasında restoranlar, balık lokantaları, et kebap sokak yemekleri restoranları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar var. Rehberde ayrıca pandemi koşullarında tüketici alışkanlıklarıyla oluşan "çevrimiçi alışveriş" üzerinden satış yapan, kalitesine güvenilen alışveriş noktaları arasından bir seçki de bulunuyor. Bir önceki rehberde yer alan ve yine pandemi koşullarında son iki yıl içinde kapanan restoranların listesi de rehberde görülebiliyor.



Düzenlenen gecede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy; “İncili Gastronomi Rehberi organizasyonunda emeği geçen herkesi ve yapılan değerlendirme sonucu İnci almaya hak kazanan tüm restoran sahiplerini tebrik ediyorum. Bu organizasyon ve bu kapsamda yapılan benzer çalışmaların Türk mutfağının sahip olduğu yüksek standartın tüm dünyada tanıtılması konusunda birer vasıta olacağına gönülden inanıyorum" dedi.

DOĞUŞ GRUBU RESTORANLARINA ÖDÜL



Bu prestijli gecede; İncili Gastronomi Rehberi’nde Doğuş Yeme&İçme ve Turizm Perakende grubundan Lacivert, 29, Vogue, Zuma (İstanbul ve Bodrum) ve Kilimanjaro restoranları 4 inci ile, Maça Kızı restoranı ise 5 inci ile en yüksek kategoride ödüle layık görüldü.