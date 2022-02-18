İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik

Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlara ilişkin önemli bir düzenleme yaptı. Ürünlerin indirim öncesi ve sonrası fiyatları etiketlerde ayrıntılı şekilde yer alacak.

Haberler - NTV Haber 18.02.2022 - 00:09 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 02:59

İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik

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Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette belirgin şekilde gösterilecek.

İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.

Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.

Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

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