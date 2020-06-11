ING, İspanya'da uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Corona virüs salgını sebebiyle dünya genelinde milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Teknolojinin gelişimiyle halihazırda zamanla uzaktan çalışanların oranının artacağı sık sık dile getiriliyordu.

Ancak zorunlu olarak uzaktan çalışmaya geçilmesi bu süreci hızlandırdı. Şirketler corona sonrası oluşacak 'yeni normal' kapsamında ofisten çalışmayı tamamen terk etmeyi değerlendirmeye başladı.



Bloomberg'in haberine göre, uluslararası büyük şirketler arasında bu konuda en net adım ING'den geldi. Virüs salgını sebebiyle çalışanlarını evden çalışmaya teşvik eden ING Bank İspanya'da bu uygulamayı kalıcı hale getireceğini duyurdu.

İspanya'da ING Groep NV, üç aylık pandemi sürecinin ülkedeki çalışanlarının 1 Eylül'den itibaren ofiste mi yoksa evde mi çalıştıklarına dair tam esneklik sunma planını test etmek için bir katalizör görevi gördüğünü söyledi.



Amsterdam merkezli banka yaptığı açıklamada, bu kararın geçen yıldan bu yana çeşitli ekiplerde farklı iş modellerinin pilot testleri ile hazırlandığını belirtti.

Testlerin sonuçlarını analiz ettikten sonra ING, tamamen esnek bir seçeneğe geçti. Covid-19 nedeniyle banka, yeni modeli daha hızlı bir şekilde deneyebildi ve sistemin tatmin edici bir şekilde çalıştığı kanıtlandı.



Dünya genelinde bankalar, hükümetlerin hareketliliği kısıtlama kararları ve insanların salgını kontrol altına almak için evden çalışmalarını istemeleriyle çalışma kültürlerini de 'yeni normal'e uyarlamak zorunda kaldılar.

Bankaların birçoğu, enfeksiyon riskini en aza indirip sosyal mesafeyi koruyorken, ofislerde çalışmaya nasıl döneceğini tartışıyor.

VİDEO: EVDEN ÇALIŞMA DEVAM EDEBİLİR Mİ?