İngiliz hükümeti, Kanal 4'ü satmayı planlıyor

İngiltere'nin Muhafazakar hükümeti çarşamba günü yapılan açıklamada, bir kamu hizmeti yayıncısı olarak geleceğini güvence altına almak için BBC ve ITV'ye alternatif olarak 39 yıl önce kurulan Kanal 4'ü satmayı planladığını bildirdi.

Reklamlarla finanse edilen kanal, geleneksel yayıncılar tarafından yeterince hizmet verilmeyen izleyiciler için iddialı ve kendine özgü TV içerikleri sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Önceki hükümetler Kanal 4'ü özelleştirmeyi düşünmüş, ancak bunun bağımsız TV prodüksiyon sektörüne zarar verebileceği endişeleriyle geri adım atmıştı.

Margaret Thatcher hükümeti tarafından 1982'de kurulduğundan beri devlete ait olan Kanal 4, kendi programlarını yapmak yerine yeni prodüksiyon şirketlerini görevlendirerek Britanya'nın başarılı bağımsız TV prodüksiyon sektörünün kurulmasına yardımcı oldu.