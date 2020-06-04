İngiltere Merkez Bankası uyardı: Anlaşmasız Brexit'e hazırlanın

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankalara anlaşmasız Brexit hazırlıklarına başlamalarını söyleyerek, İngiltere ile Avrupa Birliği'nin (AB) muhtemelen yıl sonuna kadar ticaret anlaşmasına varmayacağı şeklindeki artan korkuların sinyalini verdi.



İngiltere'nin en büyük bankalarının yöneticileriyle gerçekleştirilen bir toplantıda konuşan Bailey, görüşme hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre Brexit sonrasına geçiş döneminin anlaşmasız bir şekilde sona erdiği bir senaryo için planlarını hızlandırmaları gerektiğini belirtti.



Brexit öncesi dönemin mevcut durumunu büyük ölçüde koruyan geçiş dönemi, İngiliz ve AB yetkililerinin uzatılması üzerinde anlaşmamaları durumunda yıl sonunda sona erecek. Ancak böyle bir talebin İngiliz yetkililer tarafından haziran sonuna dek bildirilmesi gerekiyor.

Başbakan Boris Johnson'ın hükümeti ise -corona virüs nedeniyle ticaret görüşmelerinin aksaması da dikkate alındığında- bu yönde hiçbir sinyal vermedi.



The Guardian'da yer alan habere göre Bailey, bankalar ile haftalık görüşmeler gerçekleştiriyor ve salı günkü toplantıda Barclays Plc, HSBC Holdings Plc, Lloyds Banking Group Plc ve Royal Bank of Scotland Group Plc'den yetkililer bulunuyordu.



İngiltere'de büyük faaliyetleri olan bankalar, Brexit için AB üyesi ülkeler içinde yeni birimler kurmak gibi kapsamlı hazırlıklarını yapmış durumda.



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