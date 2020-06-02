İngiltere'de konut fiyatlarında 11 yılın en sert düşüşü

İngiltere'de konut fiyatları, geçen ay yüzde 1,7 azalarak aylık bazda son 11 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

Anadolu Ajansı 02.06.2020 - 18:16

7omCBVUk1EuAI6MlqwZk6g.jpg

İlişkili Haberler

Salgın nedeniyle İngiltere'de 8,7 milyon kişi izne çıkarıldı

Salgın nedeniyle İngiltere'de 8,7 milyon kişi izne çıkarıldı

İngiltere’de nisanda sadece 197 otomobil üretildi

İngiltere’de nisanda sadece 197 otomobil üretildi

İngiltere'de 82 milyar sterlin değerindeki 373 bin konutun satışı durdu

İngiltere'de 82 milyar sterlin değerindeki 373 bin konutun satışı durdu

Nationwide konut fiyatları endeksi verilerine göre, ülkede konut fiyatları, mayıs ayında yüzde 1,7 düştü. 

Ülkede yıllık bazda konut fiyatlarındaki artış hızı da yüzde 3,7'den yüzde 1,8'e geriledi.

Konut fiyatları, mayısta aylık bazda son 11 yılın en sert düşüşünü kaydetti.  
Maliye Bakanlığı verilerine göre de İngiltere'de konut satışları, nisanda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azaldı.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, konut sektöründe orta vadeli görünümün belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Corona virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan tedbirler sonucu sert bir daralma görüyoruz. İnsanların davranışlarındaki değişimin ve sosyal mesafenin uygulanmasının ev satışlarında etkisini bir süre daha göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

VİDEO: ABD'DEKİ GÖSTERİLER İNGİLTERE'YE SIÇRADI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...