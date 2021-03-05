İngiltere'de mezun olan yabancı öğrencilere ilişkin yeni karar

İngiltere'de yabancı öğrencilere mezuniyet sonrası vize müjdesi geldi.

Hükümetin yeni göçmenlik politikasının bir parçası olarak ülkedeki eğitim kurumlarında lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlayan yabancı öğrencilere mezuniyet sonrasında iş arayabilmeleri için 2 ila 3 yıl ülkede kalma izni verildi.

Mezun Rotası programına başvurular 1 Temmuz 2021’den itibaren yapılabilecek.

Programla lisansüstü için 2 yıl, doktora öğrencileri için de 3 yıl ülkede kalmanın yolu açıldı.

Üstelik öğrenciler sponsor aramak durumda kalmayacak. Yabancı öğrencilerin rotaya başvurmak için bir iş teklifine de ihtiyacı olmayacak. Ayrıca minimum maaş zorunluluğu gibi sınırlamalar da konmayacak. Yani mezunlar esnek bir şekilde çalışabilecek, iş değiştirebilecek ya da gerek duyarlarsa kariyerlerini geliştirip değiştirebilecekler.



Eğitimine 2020’nin sonbahar döneminde başlayanların 21 Haziran’a kadar, Ocak-Şubat 2021 döneminde başlayanların da 27 Eylül’e kadar İngiltere'de olmaları gerekiyor.

Covid-19 salgını nedeniyle eğitimine kendi ülkesinde başlayanlar da programa başvuru yapabilecek.



TÜRKİYE'DEN 2000'E YAKIN ÖĞRENCİ

İngiltere'ye Türkiye'den de her yıl çok sayıda öğrenci için gidiyor. Geçen yıl pandemi kısıtlamalarına rağmen 2 bine yakın Türk öğrenciye eğitim için vize verildi.

Yeni sistemle öğrencilerin kendini daha güvende hissederek gelecek planı yapabileceği öngörülüyor.



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