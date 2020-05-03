İngiltere'de mühendisler, avukatlar çiftçi olabilir

İngiltere'de corona virüs salgını nedeniyle insanlar evlerde kapalı olarak yaşamını sürerken, tarım ürünlerinin toplanması ve dağıtımı da sorun haline geldi.

Maskeyle marketlere gidilip alışveriş yapılarak ve internetten sipariş verilerek bir şekilde ihtiyaçlar giderilirken, tarlalardaki ürünlerin toplanamaması halinde bu seçenek de kalmayacak.



Ülkede işini yitirmiş binlerce kişinin öfkesi sürerken, hükümet, bu yeni politikasıyla tarım sektörüne çözüm getirmeye çalışıyor.



Tarım ve Çevre işleriyle sorumlu hükümet yetkilisi George Estuce, tarım ürünlerini toplayacak yabancı işçilerden sadece üçte birinin ülkede bulunduğunun tahmin edildiğini belirtirken, beyaz yakalı çalışanlara ikinci bir iş imkanı olduğunu söyledi.



Hükümetin bu çağrısı dışında, çok sayıda beyaz yakalı çalışan tarım sektörüne uyum için çiftliklerde kurs görmeye başladı.

CNN'in haberinde, bu şekilde çiftliklerde çalışmaya başlamış mühendis ve teknik meslek sahibi olanların görüşüne de yer verildi.