İngiltere'de otomobil üretimi 1950'lerden bu yana en düşük seviyeye geriledi

İngiltere'de otomobil üretimi, yılın ilk yarısında yıllık yüzde 40'tan fazla düşerek 1954'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Tesislerin ve satış bayilerinin mart ayında kapandığı ve mayıstan İtibaren sadece bir kısmının yeniden kademeli olarak açılmaya başladığı ancak bazı tesislerin hala kapalı olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Fabrikalarımız 2020'de iki milyon araba üretecek şekildeydi ancak şimdi pandeminin olumsuz etkisi, zorlu piyasa koşulları ile Brexit belirsizliğinin sonucu olarak bu sayının yarısından daha azını üretiliyor" denildi.



Motor Üreticileri ve Tüccarlar Derneği (SMMT) açıklamalarında, salgın nedeniyle üretimin 381.000 aracın biraz üzerinde kaldığını da bildirdi.

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