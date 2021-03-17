İngiltere'de Uber çalışanları işçi haklarına sahip olacak

Uber, İngiltere'de sendikalarla girdiği yasal savaşı kaybetti. Araç paylaşım uygulaması, sürücülere garantili bir asgari ücret, tatil ücreti ve emeklilik primi vereceğini duyurdu.

Reuters 17.03.2021 - 12:19

İngiltere'de Uber çalışanları işçi haklarına sahip olacak

İlişkili Haberler

İngiltere'den Uber çalışanlarına yönelik karar

İngiltere'den Uber çalışanlarına yönelik karar

Araç paylaşım uygulaması Uber﻿, sürücülere asgari ücret olarak, İngiltere'de 25 yaşın üzerine ödenen saatlik 8,72 sterlinlik 'Ulusal Yaşam Ücreti'ni vereceğini bildirdi.

Söz konusu girişim, şirketin 2016'da İngiltere'de sürücü statüsü nedeniyle başlayan yasal süreci kaybetmesinden bir ay sonra gündeme geldi.

Uber, sürücülerin koşullarındaki değişikliğin daha yüksek ücretler anlamına gelmesini beklemediğini bildirdi. Sendika liderleri ve istihdam uzmanları, Uber'in hamlesinin iş ekonomisi için geniş kapsamlı sonuçları olacağını ifade ediyor.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...