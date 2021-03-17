İngiltere'de Uber çalışanları işçi haklarına sahip olacak

Araç paylaşım uygulaması Uber﻿, sürücülere asgari ücret olarak, İngiltere'de 25 yaşın üzerine ödenen saatlik 8,72 sterlinlik 'Ulusal Yaşam Ücreti'ni vereceğini bildirdi.

Söz konusu girişim, şirketin 2016'da İngiltere'de sürücü statüsü nedeniyle başlayan yasal süreci kaybetmesinden bir ay sonra gündeme geldi.

Uber, sürücülerin koşullarındaki değişikliğin daha yüksek ücretler anlamına gelmesini beklemediğini bildirdi. Sendika liderleri ve istihdam uzmanları, Uber'in hamlesinin iş ekonomisi için geniş kapsamlı sonuçları olacağını ifade ediyor.

