İngiltere'den 40 milyar dolarlık satın almaya müdahale

İngiliz hükümeti, ABD'li teknoloji firması Nvidia'nın çip üreticisi Arm'ı 40 milyar dolara satın alma teklifinin ardından ulusal güvenlik gerekçesiyle kamu çıkarlarına yönelik müdahaleleri düzenleyen tebligat yayınladı.



The Guardian'da yer alan habere göre tebligat, İngiltere Dijital ve Kültür Bakanı Oliver Dowden tarafından yayınlandı. Dowden konuya dair; "Arm'ı satın alma teklifine dair yaptığımız değerlendirmelerin ardından ulusal güvenlik anlamında müdahale mevzuatı yayınladık. Şimdi İngiltere bağımsız rekabet otoritesi, bu işlemin etkileri hakkında bir rapor hazırlayacak" açıklamasını yaptı.



Dowden, bilişim sektörünü desteklediklerini ve yabancı yatırımı memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu gibi satın almaların ulusal güvenliğe olan etkilerini değerlendirmeye almak zorunda olduklarını bildirdi.



Öte yandan Nvidia'nın sözcüsü konuya ilişkin bir açıklama yaparak "Bu işlemin ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu düşünmüyoruz. İngiliz yetkililerle bu konu hakkında yakından çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



Şu an Softbank'ın sahip olduğu Arm ise konuya ilişkin yorumda bulunmadı.

