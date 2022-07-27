İngiltere'nin jet sıfır planı

Geçen hafta İngiltere’de termostatlar 40 derecelik rekor sıcaklıkları gösterirken İngiliz Hükümeti sessiz sedasız havayolu ulaşımına yönelik yeni bir plan açıkladı. “Jet zero” (jet sıfır) adlı plan, 2050 itibarıyla ülkedeki uçuşların sıfır emisyonla gerçekleştirilmesine yönelik bir strateji çiziyor.



Birleşik Krallık’ta havayolunu kullanan yolcu sayısının 2021'den 2050'ye kadar yüzde 70 artması ve mevcut yolcu sayısına 200 milyon kişinin daha eklenmesi bekleniyor. Bu da pandemi öncesinde 38 milyon ton olan karbondioksit salınımının 52 milyon tona ulaşmasına yol açacak. Aslında uluslararası ve yerel havacılık, Birleşik Krallık'ın sera gazı emisyonlarının yalnızca yüzde 3'ünü oluşturuyor. Ancak araştırmalar, uçuşların karbon ayak izi üzerindeki etkisinin azaltılması yönünde kullanıcı tarafından gelen taleplerin artacağını gösteriyor.



Jet zoro planı, SAF olarak kısaltılan “sürdürülebilir havacılık yakıtları” ve benzeri henüz gelişme aşamasındaki teknolojilerin desteklenmesine odaklanıyor. Ancak plana göre ülkedeki havacılık sektörü 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayacak. Sadece iç hat uçuşlarının 2040’da sıfır emisyona ulaşması öngörülüyor ki bu da ülkenin havayolu sektörünün yarattığı emisyonların sadece yüzde 4’üne karşılık geliyor.