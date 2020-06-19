ING'nin yeni CEO'su Steven van  Rijswijk oldu

ING Bank'ın yeni CEO'su (Chief Executive Officer) belli oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ralph Hamers'dan boşalan göreve Steven van Rijswijk getirildi.



Aynı açıklamada 50 yaşındaki Steven van Rijswijk'in görevine 1 Temmuz 2020 itibari ile başlayacağı bilgisine yer verildi.



1995 yılında ING'de çalışmaya başlayan Rijswijk banka bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2012 yılında kurumsal müşterilerden sorumlu direktör olarak atanmıştı.



Önceki CEO Ralph Hamers ise geçtiğimiz dönemde ING'deki görevinden ayrılarak UBS'e transfer olduğunu açıklamıştı.



Hamers'ın UBS'in CEO'su olarak 2020'nin son aylarında görevine başlayacağı duyurulmuştu.