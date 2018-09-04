Hollanda merkezli finans ve bankacılık kuruluşu ING, Hollanda Kamu Savcılığı Servisi ile kara para aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin çeşitli gereklilikleri içeren uzlaşma anlaşması kapsamında 775 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti.



ING’den bugün yapılan açıklamada, Hollanda'daki Kamu Savcılığı Servisi (DPPS) ile daha önce açığa çıkan kara para aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin çeşitli gereklilikleri içeren bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Açıklamada, anlaşmanın şartları gereği bankanın 675 milyon eurosu ceza ve 100 milyon eurosu da geri ödeme olmak üzere toplamda 775 milyon euro ceza ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.



Bankanın, ING Hollanda'da incelenen dönemde (2010-2016) finansal ekonomik suçları önlemek için müşteri durum tespit politikalarının uygulanmasında ciddi eksiklikler olduğunu kabul ettiği aktarılan açıklamada, bu eksikliklerin, müşterilerin ING Hollanda'nın hesaplarını kötüye kullanmalarını sağlamasından dolayı büyük üzüntü duyduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca ING'nin DPPS'nin ilgili soruşturmasıyla tam işbirliği yaptığı belirtilerek, "Aynı zamanda, sonuçların Hollanda Merkez Bankası (DNB) ile paylaşıldığı bir iç soruşturma da gerçekleştirdi." denildi.