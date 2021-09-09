"Boykot kararı tüm müteahhitleri kapsamıyor" (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, NTV'de yanıtladı)

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.

"TÜM MÜTEAHHİTLERİ KAPSAMIYOR"



NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, "İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) bizlerin üyesi olduğumuz bir konfederasyon değil. Biz Türkiye Müteahhitler Birliği olarak bu kadronun içinde yer almıyoruz. Biz de inşaat maliyetlerinin artışı ile ilgili olarak bazı sıkıntıların olduğunun farkındayız. Bu, meslektaşlarımızın daha çok kendi projelerini durdurmak şeklinde bir işlem olacak diye düşünüyorum. Boykot kararı tüm müteahhitleri kapsamıyor" dedi.

Eren, "Çimento fiyatlarında son 15 ayda yüzde 86'ya varan bir artış var. Demir fiyatlarında da bu artış yüzde 180'leri buluyor. Dövize bağlı artışlar var bu artışların bir kısmı normal. Kamu ile idarelerimiz ile işbirliği içinde çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.