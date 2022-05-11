İnşaat maliyet endeksinde artış yüzde 100'ü aştı

TÜİK, 2022 Mart inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2022 Mart ayında önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı.

Önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde 1,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, önceki aya göre yüzde 8,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,14 arttı.

Önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 123,87, işçilik endeksi yüzde 42,58 arttı.



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, önceki aya göre yüzde 12,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,28 arttı. Önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 15,04, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 142,04, işçilik endeksi yüzde 42,63 arttı

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