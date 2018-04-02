İnşaat sektörü 2017'de yüzde 8,9 büyüdü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Raporu'na göre, inşaat sektörü 2017 yılında yüzde 8,9 büyüdü.



Türkiye İMSAD'ın hazırladığı Mart 2018 Sektör Raporu'na göre, 2017 yılında yüzde 8,9 büyüyen inşaat sektörünün performansını yukarı çeken en önemli etken, üçüncü çeyrekte yaşanan yüzde 18,6'lık büyüme oldu.



Büyümeler, birinci çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte yüzde 5,5 ve dördüncü çeyrekte ise yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. 2017 yılında inşaat harcamaları, 2016'ya göre yüzde 25,7 oranında genişleyerek 533,8 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle dördüncü çeyrekteki yüksek harcamaların performansı artırdığı 2017’de, konut, konut dışı ve altyapı inşaat harcamaları birlikte genişledi.



İSTİHDAM İLK KEZ 2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI



İnşaat sektöründe istihdam, sektördeki büyüme ve işlerin gelişimi açısından sağlıklı bir gösterge oldu. İnşaat sektöründe istihdam, 2008 yılından bu yana sürekli ve kademeli bir artış gösterirken, 2011 yılında 1,5 milyonu geçti ve 2016 yılında 1 milyon 980 bine yükseldi.

BÜYÜME SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Ortalama istihdam 2017 yılında ise 2 milyon 95 bin kişiye ulaştı. Böylece sektörde yıllık ortalama istihdam ilk kez 2 milyonu aştı. İnşaat sektörü yıllık ortalama istihdamının toplam istihdam içindeki payı da 2017 yılında yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.



İnşaat sektöründe yılın ilk çeyreğinde 5 önemli gelişme yaşandı. Bu gelişmelerin tamamının yılın ikinci çeyreğinde de sürmesi bekleniyor. Rapora göre, bu gelişmeler şöyle:



"Bunlardan ilki, konut ve konut dışı binalarda satın alma ve kiralama işlerinin zayıflaması... Konut satışları yılın ilk çeyreğinde gerileme eğilimine girdi, kredi faiz artışları da konut talebini sınırladı. Konut dışı bina kiralamaları ise zayıfladı. Döviz kurlarındaki artışın da kiralama talebinin yavaşlamasında etkisi oldu. İkincisi, yeni inşaat başlangıçlarının yavaşlaması... Mevsimsellik ile birlikte mevcut inşaat işleri, beklentilerin altında gerçekleşerek sınırlı bir artış gösterdi. Yeni alınan iş siparişlerinin gerilediği inşaat sektöründe işlerde yavaşlama görüldü. Üçüncüsü, müteahhitlerin işletme sermayesi ihtiyacının artması... Müteahhitler, yeni yılda mali açıdan üç sıkışma yaşadı. İlk olarak maliyet artışları fiyatlara daha sınırlı yansıtıldığı için karlılığın giderek düşmesine neden oldu. Satışların yavaşlaması nakit akışını sınırladı. Bankaların da kredi vermekte isteksiz olduğu gözlendi. Bu nedenle işletme sermayesi ihtiyacı artan müteahhitlerin daha çok barter teklif ettikleri görüldü. Dördüncüsü, kamu işlerinin sürmesiyle birlikte ödemelerin yavaşlaması... Kamu inşaat yatırımlarının sürdüğü ancak kamu ödemelerinde önemli bir yavaşlama olduğu ortaya çıktı. Sonuncusu ise, inşaat sektöründe ödeme ve tahsilatlarda, vadelerin uzadığı görülmesi..."



KADINLARIN KONUT ALIMINDAKİ PAYI SON 5 YILDIR YÜZDE 30 SEVİYESİNDE



Türkiye'de 2017 yılında konut alımlarının yüzde 29,1'ini kadınlar gerçekleştirdi. Kadınların 2017 yılında aldığı konut sayısı 409 bin 453 olarak gerçekleşti. 2013 ila 2017 yılları arasında kadınların konut satın alımları içindeki payı yüzde 29-30 arasında kaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tapu kayıtları itibarıyla toplulaştırdığı verilere göre, kadınlar konut satın alma sürecinde önemli bir yer tutuyor. Kadınların iş gücüne katılımındaki artış ile birlikte konut ediniminin de yükseldiği, kadın ile erkek ortak alımın ise çok düşük kaldığı görüldü.