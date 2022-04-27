İnşaat sektöründen acil yasa talebi

2021'in 2. yarısında döviz fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak emtia fiyatlarında yaşanan 4 kata varan artışlar, inşaat sektörünü zorladı.

TBMM'ye acil eylem çağrısında bulunan Başakşehir İşadamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Cemal Doğan, "Sektör geçtiğimiz yıldan bu yana küresel salgının yarattığı ekonomik sıkıntılar, yükselen döviz fiyatları, maliyet artışları, alt yüklenici teminatları ve çek yasası gibi sebeplerle oldukça sıkıntılı günlerden geçiyor. Acil bir yasayla alt yüklenicilerin teminat mektuplarının kolayca yakılmasının önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.



ÇEK VE TEMİNAT MEKTUBU KRİZİ YAŞANIYOR



Sektörde hammadde fiyatlarındaki yükselişle yaşanan krizin üretici şirketlerle teminatlı sözleşme imzalayan alt yüklenicileri iflasa sürüklediğini vurgulayan İnşaat Mühendisi Cemal Doğan, "Yüzlerce kalem üründe yaşanan fiyat artışları, binlerce alt yükleniciyi etkisi altına aldı.

Sektörde ödenmeyen çekler krizi büyürken, teminat mektupları da güvenilirliğini yitirdi. Teminat mektupları yakılan firmaların mal varlıklarının bankalar tarafından yok fiyata satılmaması için önlem alınması gerekiyor" dedi.



YANLIŞ POLİTİKALAR SEKTÖRÜ UÇURUMUN KENARINA GETİRDİ



Yükselen fiyatlara değinen Başakşehir İşadamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Cemal Doğan konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemiyle başlayan, döviz fiyatlarındaki yükselişle tavan yapan sorunlar, inşaat üretim maliyetlerini dayanılmaz bir hale dönüştürdü. TL’nin döviz karşısında erimesi sonucu inşaat malzemelerinde ihracat fiyatları yükseldi.

İç piyasada hammadde krizi baş gösterdi. Hal böyle olunca malzemeler karaborsaya kadar düştü. Daha da ötesi ihracat fiyatlarını baz alan üretici iç piyasaya da ürünü aynı fiyattan satmaya başladı."



DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ SEKTÖRÜ ZORA SOKTU



Döviz fiyatlarındaki hızlı yükselişle TL’nin değer kaybının inşaat sektöründe satışları da etkileyen kronik bir sorun haline dönüştüğünü söyleyen Cemal Doğan, konuya şu sözlerle açıklık getirdi: "İnşaat sektöründe 250 alt sektörün hammaddesi ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden gelen ithal ürünlerden oluşuyor.

Döviz fiyatlarındaki yükseliş doğrudan girdi maliyetlerini etkisi altına alıyor. 2021 yılının mart ayında 1 ton demir 6 bin TL civarındayken, bu rakam 2 kattan fazla artarak 16 bin TL seviyesine çıktı. Aynı dönemde betonun nakliye hariç metreküp fiyatı 220 TL civarındayken şimdi 750 TL dolaylarında. Buna bir de uluslararası ölçekte yaşadığımız iletişim ve ilişki krizleri de eklenince sektör iyice sıkıntıya girdi.”



AKARYAKIT ZAMLARI ETKİSİ



Yeni yıl ile tırmanışa geçen akaryakıt fiyatlarının durumu daha da derinleştirdiğine dikkat çeken İnşaat Mühendisi Cemal Doğan "İnşaat malzemelerinin üretim, temin ve nakliye girdileri sektör temsilcileri için maliyet artışına dönüştü.

Üretim maliyetlerinin artmasıyla sektörde baş gösteren fiyat istikrarsızlığı önümüzü görmemize engel oluyor. Bir projeye başlarken projeyi bitirdiğimizde neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bu durum satış politikalarımızda da belirsizliğe ve haliyle satışların düşmesine sebep oluyor" diye belirtti.

