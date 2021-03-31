İntegral Yatırım'da iki yeni atama

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman alanında da hizmet verecek.

Kurumsal Finansman faaliyetleri kapsamında, halka açılma, borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraçları, şirket satın alma ve birleşme danışmanlıkları, proje finansmanı sağlanması ve danışmanlığı verilmesi gibi hizmetler verilecek.



Osman İlker Savuran, 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme programından Yüksek Lisans derecesini aldı.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk bölümünde 2016 yılında ikinci lisans eğitimini tamamlayan Savuran halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında doktora çalışmalarına devam ediyor. Savuran, iş hayatına 1997 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda başladı. 1999 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’na geçerek 2006 yılına kadar söz konusu kurumda denetleme dairesinde görev yaptı.

2006 yılında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı, 2015 yılına kadar inceleme, hukuk, eğitim ve idari mali işler bölümlerinden sorumlu olarak; 2015 yılından itibaren araştırma ve istatistik bölümü, uluslararası ilişkiler bölümü, eğitim ve kurumsal iletişim bölümünden sorumlu olarak görev yaptı. Mart 2021 tarihinden itibaren İntegral Yatırım’da Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.



Deniz Tunca, 2014 yılında Gazi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Trinity College Dublin’de başladığı çalışmalarını tamamlayarak 2020 yılında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazandı. Uluslararası mesleki profesyonellik ve etik standartları belirleyen Chartered Financial Analyst (CFA) ve Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) unvanlarını almak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Tunca, iş hayatına 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda başladı. 2014-2021 yılları arasında görev aldığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde, her türlü sermaye piyasası aracının ihraç sürecinde, halka açık ortaklıkların sermaye piyasası işlemleri ile gözetim faaliyetlerinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ilişkin düzenleme süreçlerinde görev aldı.

Profesyonel ilgi alanları faizsiz finansman ürünleri dahil olmak üzere yapılandırılmış sermaye piyasası araçları ile kaldıraçlı satın alma ve birleşmelerdir. Mart 2021 tarihinden itibaren İntegral Yatırım’da Sermaye Piyasasından Sorumlu Direktör olarak görev yapıyor.