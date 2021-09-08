Intel'den Avrupa'ya 80 milyar euroluk çip yatırımı

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Avrupa'da açılacak iki fabrikanın lokasyonunun yıl sonuna kadar belli olacağını söyleyen şirket, İrlanda'daki fabrikasında otomobil üreticileri için de çözümler sunmayı düşünüyor.

Avrupa'da yapacakları yatırımları hem çip sektörü için hem de teknoloji sektörü için katalizör olarak gördüklerini de belirten Intel CEO'su Pat Gelsinger, "Son dönemde arabalar tekerlekleri olan bilgisayarlar haline geldi" yorumunu yaptı.