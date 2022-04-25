İnternet alışverişinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, son yıllardaki dikkat çekici büyümesi pandemi sürecinde rekor seviyelere ulaşan e-ticaret için yeni düzenleme hazırladı.



Bakanlığın tespitlerine göre, Türkiye'de geçen yıl 381 milyar lira büyüklüğe ulaşan e-ticaret alanında 484 bin 347 işletme faaliyet yürütüyor.



Bu işletmelerin 472 bin 604’ü faaliyetlerini "e-ticaret pazar yerlerinde" sürdürüyor.



Ancak işletmelerin yüzde 74’ü sadece bir, yüzde 12’si iki, yüzde 6’sı üç ve yüzde 3’ü dört pazar yerinde satış yapıyor.

DİJİTAL PLATFORMLARIN REKABETİ ÖNLEYİCİ UYGULAMALARI ENGELLENECEK



Sektörün az sayıda e-ticaret pazar yerinde yoğunlaşmasının hem satıcıların hem de tüketicilerin bu pazar yerlerine bağımlılığını artırdığını belirleyen Bakanlık, bu durumun oluşturduğu sorunların çözecek adımlar atacak.



Bu kapsamda, büyük ölçekli platformların rekabeti önceliyici uygulamaları engellenecek.



Dijital platformların kendi lehlerine ticari koşullar dayatmasının önüne geçilecek.



Düzenlemeyle e-ticaretin dengeli büyümesi amacıyla pazar yerlerine yeni kriterler getirilecek.



Rakipleri dışlayıcı tanıtım faaliyetlerine izin verilmeyecek.



E-ticaret pazar yerleri kendini haksız bir şekilde sıralamada ön plana çıkaramayacak ve satıcılar arasında ayrım gözetemeyecek.

E-TİCARET PAZAR YERLERİNDE TAKLİT ÜRÜN SATIŞI ENGELLENECEK



E-ticaret pazar yerlerinde taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek.



Satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak.



E-ticaret pazar yerleri satıcıları belirli bir kişiden mal veya hizmet alımına zorlayamayacak.



E-ticaret pazar yerleri, satıcılara ödeme süresini kısaltacak.



Satıcılar kendilerine ait verileri, diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek.