"İnternetten altın alacaklar ürünlerin sertifikasına ve sigortalı gönderime dikkat etmeli"

Altın ve gümüş, küresel piyasaların ve kripto borsalarının dalgalı seyir izlediği bir dönemde birçok yatırımcı tarafından güvenli bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı. Bu durum, yediden yetmişe herkesin birikimlerini değerlendirmek için tercih ettiği fiziksel altın ve gümüş satışlarının dijital ortama taşınmasını beraberinde getirdi.

1967’de Nadir Tütüncü’nün açtığı atölyeyle başlayan hikayesini 1996'da Türkiye'nin ilk altın rafinerisini kurarak sürdüren Nadir Metal, 9 yıl önce NadirGold adıyla hayata geçirdiği online mağazasıyla sektörde öncü oldu. NadirGold bugün, yenilenen internet mağazasıyla sertifikalı ürünlerini Türkiye’nin her yerine sigortalı biçimde ulaştırıyor.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan nadirgold.com Genel Müdürü Berat Özkan, “2013 yılından bu yana internet mağazamız üzerinden külçe altın, ziynet altın ve külçe gümüş satışı gerçekleştiriyoruz.

Online mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimiz, Türkiye’nin önde gelen altın rafinerisi olarak ürettiğimiz, uluslararası geçerliliğe sahip altın ürünlerini ülkemizin her yerinden sipariş edebiliyor.

Yenilediğimiz arayüzümüz ve 4 dakikada bir güncellenen kur fiyatlarımızla müşterilerimize daha iyi bir kullanıcı deneyimi vaat ederken, kredi kartı ve havale gibi ödeme seçenekleriyle fiziksel altın ve gümüş alışverişini kolaylaştırıyoruz” dedi.



HER BÜTÇEYE GÖRE YATIRIM SEÇENEKLERİ



NadirGold online mağazasında 0,25 gram ile 1.000 gram arasında ürün çeşitliliği sunduklarını vurgulayan Berat Özkan, “NadirGold müşterileri, külçe altın, ziynet altın ve külçe gümüş ürünlerimizle her bütçeye uygun yatırım seçeneğine erişebiliyor. Bu sayede ev hanımlarından üst düzey yöneticilere kadar herkes, altın ve gümüş alışverişini internetten yapabiliyor.

Kullanıcılarımız ağırlıklı olarak 25-55 yaş grubunda yer alıyor. Bu durum, birçok ürüne online platformlardan erişmeye alışmış olan genç yetişkinlerin, altın ve gümüş yatırımlarını da dijital ortamda yapmayı benimsediğini gösteriyor.

Güncel piyasa kurlarında en çok 0,50-1 gram külçe altın ve 100-250 gram külçe gümüş ürünlerimiz ilgi görüyor. Ayrıca gümüşe olan yoğun taleple, özel koleksiyonlarımız koleksiyonerlerin dikkatini çekiyor.

Bankalarla yaptığımız anlaşmalar sayesinde hesaba altın havale ve hesaptan fiziksel altına çevirme gibi olanaklar da sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



nadirgold.com Genel Müdürü Berat Özkan

“ONLINE KÜLÇE ALTIN ALMAK AVANTAJLI”



Müşterilerde internetten altın alışverişinin güvenli olup olmadığı konusunda soru işaretleri olabildiğini hatırlatan Berat Özkan, “Online mağaza alışverişleri, satın alınan altını ya da gümüşü bir yerden bir yere taşıma sürecinde görülebilecek riskleri ortadan kaldırıyor.

Zira NadirGold’u tercih edenler uluslararası standartlara uygun olarak üretildiği sertifikalarla tescillenen altın ve gümüş ürünlerine, sigortalı kargo gönderimleriyle, en güncel fiyatlar üzerinden erişebiliyor.

Kargoda kaybolma veya çalınma gibi durumlarda para iadesi ya da yeni ürün gönderimi gibi seçenekler sunarak müşterilerimizin olası mağduriyetlerini önlüyoruz.

Her gün 16.00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya ulaştırılıyor ve 3 iş gününde, ücretsiz olarak teslim ediliyor. Tüm bu yönleriyle online külçe altın almak, oldukça avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor” dedi.



MOBİL UYGULAMA, DİJİTAL CÜZDAN VE DİJİTAL ALTIN GİBİ YENİLİKLER YAKINDA



Altın ve gümüş işlemenin bir zanaat olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ve üretim süreçlerinde yüksek teknoloji kullandıklarını vurgulayan nadirgold.com Genel Müdürü Berat Özkan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Yoğun biçimde yürüttüğümüz tasarım ve Ar-Ge süreçlerinin sonucunda tüketicilerimize ulaşan, Efes Antik Kent, Zeugma, Aspendos temalı koleksiyonların tasarımında ülkemize ve dünyaya değer katan unsurlardan ilham alıyoruz.

Online mağazamızın arayüzünde ve alışveriş deneyiminde yaptığımız yenilikleri, yakında duyuracağımız mobil uygulamamızla sürdüreceğiz. Dijital altın ve saklama hizmetlerimizle müşterilerimizin yatırım olanaklarını genişletirken, dijital cüzdan bağlantısıyla yeni bir ödeme hizmetini daha devreye alacağız."