Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında 13,5 milyar TL'lik rekor tutarda internetten ödeme gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına kıyasla internetten kartlı ödeme artışı yüzde 47 oldu.



BKM, kasım ayı kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayı sonunda Türkiye'de 65,9 milyon adet kredi kartı ve 144,5 milyon adet banka kartı bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6'lık, banka kartı sayısında yüzde 11'lik artış yaşandı. Kasım sonu itibarıyla Türkiye'de kullanılan kart adedi 210 milyon adedi aştı.



Banka kartları ve kredi kartlarıyla kasım ayında toplam 72 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 63,3 milyar TL'si kredi kartlarıyla ödenirken, 8,7 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı.



Geçen yılın aynı ayına göre banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 35'lik ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 20'lik artış görüldü. Toplam kartlı ödemeler ise yüzde 21 büyüdü.



HER 5 TL'LİK KARTLI ÖDEMENİN 1 TL'Sİ İNTERNETTEN



BKM verilerine göre kasım ayında yer alan özel günlerde yapılan kampanyaların da etkisiyle banka kartları ve kredi kartları ile toplam 13,5 milyar TL'lik rekor tutarda internetten ödeme yapıldı.



Geçen yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında internetten ödeme tutarındaki artış oranı yüzde 47 oldu. İnternetten ödeme, toplam kartlı ödemelerdeki büyümenin oldukça üzerinde gerçekleşti.



Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler payı geçen yılın kayım ayında yüzde 15 iken, bu yılın kasım ayında rekora ulaşarak yüzde 18'in üzerinde çıktı.



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İNTERNETTEN ÖDEMELER YAYGINLAŞMAYI SÜRDÜRÜYOR



Kasım ayında yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 350 milyon TL ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 artışla sağlık ürünleri/kozmetik, internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör oldu.1,21 milyar TL ve yüzde 113 artışla giyim ve aksesuar, 85 milyon TL ve yüzde 66 artışla çeşitli gıda, 984 milyon TL ve yüzde 55 artışla seyahat acenteleri ve 232 milyon TL ve yüzde 50 artışla mobilya ve dekorasyon sektörü internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen diğer sektörler arasında yer aldı.



İnternetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yerleri incelendiğinde, bu yıl kasım ayında yaklaşık 31,8 bin adet farklı iş yerinden internetten ödeme gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 26,6 bin adet farklı iş yerinden internetten kartlı ödeme yapıldığı göz önüne alındığında, kasım ayı özelinde internetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yeri adedi yüzde 19 artış gösterdi.



İnternetten ödeme yapan kartlar incelendiğinde ise geçen ay yaklaşık 14,2 milyon adet farklı karttan internetten ödeme gerçekleşti. Geçen yılın kasım ayında 11,7 milyon adet farklı karttan internetten ödeme yapıldı. Böylece kasım ayı özelinde internetten ödeme yapan kart adedinde yüzde 21'lik artış yaşandı.



KARTLI ÖDEME ENDEKSİ



Genel Kartlı Ödeme Endeksi’nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde, kasım ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 20,7 ve reel olarak ise yüzde 4,5 büyüme oldu.



Hane Halkı Kartlı Ödeme Endeksi’nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde, kasım ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 18,2 ve reel olarak yüzde 2,3 büyüme gözlendi.