Inveo Yatırım Holding'in hisseleri "Yıldız Pazar"da işlem görecek

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Yıldız Pazar'da piyasa değerini artıran ve güçlü pazar kriterlerini sağlayan şirketler yer alabiliyor.

Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin işlem gördüğü Yıldız Pazar'da olacakları için mutlu olduklarını ifade eden Inveo Yatırım Holding CEO’su Onur Topaç, bu başarının artarak devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.



Inveo Yatırım Holding CEO’su Onur Topaç

"INVEO YENİ NESİL BİR DEĞER YATIRIMCISI"



30 yıldır Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım’ın ana ortağı Inveo Yatırım Holding’in (INVEO) hisseleri Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görecek.

1999 yılında Inveo Yatırım Holding’in hisselerini Borsa İstanbul’da halka açtıklarını belirten Topaç, sözlerine şöyle devam etti:



"Inveo Yatırım Holding, sermaye piyasalarına ve geleceği parlak şirketlere yatırım yapan yeni nesil bir değer yatırımcısı.

Inveo, özsermayesini 2020 yılında yüzde 310 büyüme ile 148 milyon TL’den 606 milyon TL’ye yükselterek güçlendirdi. Kaliteli ve deneyimli bir ekip ile çalışan şirketimiz yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla değer yaratmayı misyon ediniyor.

30 Eylül 2020 tarihine kadar GYHOL kısa koduyla Borsa İstanbul’da işlem gören Inveo, bu tarihten itibaren INVEO koduyla işlem görüyor. 1 Nisan'dan itibaren de Yıldız Pazar'da yerini alacak. Şirketimiz yeni dönemde de potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmaya, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmeye devam edecek."