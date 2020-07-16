İpotekli konut satışlarında tarihi rekor

Kredi faizlerindeki indirimler ve kampanyaların etkisiyle haziranda 101 bin 504 adede ulaşan ipotekli konut satış sayısı, tarihin en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti.



Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen önlem ve teşvikler ile kamu bankalarının düşük oranlı kredileri başta olmak üzere sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları, haziranda konut satışında rekorların görülmesini sağladı.



Haziranda bir önceki aya göre yüzde 449 yükselişle 101 bin 504 ipotekli konut satışı gerçekleşti. Bu rakam tarihin en yüksek aylık performansı olarak kayıtlara geçti.



SON 8 YILIN EN İYİ İLK YARI PERFORMANSI



Bu yılın ilk yarısında satılan ipotekli konutların aylara göre dağılımına bakıldığında ise ocak, şubat ve mart aylarında satışların 43 bin seviyesinde olduğu görüldü.



Salgına yönelik endişelerin ve vaka sayılarının en üst seviyeye çıktığı nisan ayında 17 bine kadar gerileyen ipotekli konut satış sayısı, alınan önlem ve tedbirlerin etkisiyle yükselişe geçerek haziranda 101 binin üzerine çıktı. Böylece ipotekli konut satışı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 221 artarak 266 bin 374'e ulaştı. Bu rakam son 8 yılın en iyi ilk yarı performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 82 bin 885 ipotekli konut satılmıştı.



A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, ekonomi yönetimi ve bankaların, konut satışlarının desteklenmesi adına attığı adımların satış performansında etkili olduğunu söyledi.



Cevizci, faizlerin düşmesinin ipotekli satışlarda önemli katkısının olduğunu ifade etti. Tüketici güveninde görülen artışla birlikte yüksek hacimli yatırımların bu düşük faiz ortamında artarak devam etmesinin mümkün olduğunu belirten Cevizci, sektördeki kampanya ve düşük faiz oranlarının konut piyasasındaki süreci canlı tuttuğunu dile getirdi.

VİDEO: FAİZ DÜŞTÜ, KONUT SATIŞI HIZLANDI