    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Irak 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalata izin verecek

Irak hükümeti, 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalat kapısının açık tutulacağını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 10:18

Irak 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalata izin verecek

İlişkili Haberler

Irak ile Ürdün arasındaki petrol anlaşması uzatıldı

Irak ile Ürdün arasındaki petrol anlaşması uzatıldı

Emtia piyasasında jeopolitik risk etkisi

Emtia piyasasında jeopolitik risk etkisi

hükümeti, yerel piyasada emtia fiyatlarında görülen artış nedeniyle 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalat kapısının açık tutulacağını duyurdu.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

"Ticaret Bakanlığı'nın, 3 milyon tonu aşmamak kaydıyla buğday mahsulü ithal etmesine, gıda, inşaat ve ilaç malzemelerinin gümrük vergilerini düşürmesine izin verildi" diyen Mecid, gıda ürünlerinin ithalatıyla alakalı yürürlükteki kararların 3 ay süreyle iptal edildiğini söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce sebze fiyatlarında yaşanan artış Iraklıların tepkisine neden olmuş, hükümete "krizi kontrol altına almak için duruma müdahale etmesi" çağrıları yapılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Irak, yerel ürünlerin bolluğu nedeniyle sebze mahsullerinin ithalatını yasaklamıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...