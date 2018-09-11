İran Meclisi Bütçe ve Planlama Komisyonu Üyesi Hüseyin Ali Hacı Deligani, Total'in, 2012 yılında ABD'nin İran yaptırımları sebebiyle ülkeden çekilmesi ve 2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmanın ardından İran ile tekrar ticaret yapmaya başlamasını eleştirerek, "İran,16 yıl boyunca Total Şirketi sebebiyle 80 milyar dolar zarara uğradı" dedi.



İran Yargı Erkine bağlı Mizan haber ajansına göre, İran Petrol Bakanlığı'nın Total ile yaptığı anlaşmaya vurgu yapan Deligani, "Şirket birçok kez İran'a gelip gitmesine rağmen herhangi bir zarara uğramadı ancak petrol bakanlığı süre sınırlaması olmadan yeniden bu şirketle anlaşma imzaladı" ifadelerini kullandı.



İran yönetimi ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında yaklaşık üç yıl süren müzakerelerden sonra Temmuz 2015'de nükleer programın sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.



ABD, mayıs ayında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamış ve ABD Hazine Bakanlığı da 2015 yılında kaldırılan İran yaptırımlarını 6 Ağustostan itibaren tekrar yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.



Fransız petrol ve doğalgaz şirketi Total, ABD'nin yeni yaptırımlarını gerekçe göstererek Basra Körfezi'ndeki Güney Pars Gaz Sahası'ndan çekildiğini açıklamıştı.



