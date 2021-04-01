İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran getirildi

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne bankanın Genel Müdür Yardımcısı olan Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi. Adnan Bali'nin İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı 01.04.2021 - 18:49

İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran getirildi

İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi.

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Banka Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Banka Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben genel müdür olarak atanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

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