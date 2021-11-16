İş Bankası Genel Müdürü Aran: Faizler, enflasyona paralel olarak düşürülmeli

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuştu.

Aran; kur, faiz, enflasyon üçgeni ve sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakan Aran, enflasyonun yüksek olduğu bir yerde faizlerin tek başına iniyor olmasının arzu edilen hedeflere ulaşmaya engel olacağını söyledi.

"BİRİNCİ YAPILMASI GEREKEN ŞEY ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAK"



Enflasyonun tek haneye indirilmesiyle yapısal sorunların çözülebileceğine vurgu yapan Aran, "Enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi mümkün olduğunda yapısal sorunlarımızı çözdük diyebileceğiz. Yüksek bir enflasyonda sabit ücretlinin gelir payından aldığı payın azaldığını, öngörülebilirlik ortamının kaybolduğunu, yatırımcıların iştahının kaçtığını görüyoruz. Enflasyonu kontrol altına almak birinci yapılması gereken şeydir" diye konuştu.

"ENFLASYONUN YÜKSEK OLDUĞU BİR YERDE FAİZLERİN TEK BAŞINA İNİYOR OLMASI BİZİ ARZU ETTİĞİMİZ NOKTAYA GÖTÜRMEZ"



Faiz indirimine ilişkin de konuşan Aran, "Faiz ve kur konusunda eğer sonuç almak istiyorsak enflasyondaki beklentileri iyileştirmek ve enflasyondaki beklentilere paralel olarak faiz indirimlerine devam etmemiz gerekiyor.

Faizler kesinlikle inmelidir ama mutlaka enflasyon ve enflasyon beklentilerine paralel olarak inmelidir. Enflasyonun yüksek olduğu bir yerde faizlerin tek başına iniyor olması bizi arzu ettiğimiz noktaya götürmez. Acele etmeden sabırlı bir şekilde istikrarlı duruşu sergileyerek hem enflasyon beklentilerini aşağı çekmeli hem de öngörülebilirliği tesis etmeliyiz. Sermaye piyasalarının güçlenmesini istiyorsak mutlaka enflasyon ile faizin inmesi gerektiğini ama bir arada inmesi gerektiğini söylemek istiyorum" dedi.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI



Kadınların iş gücüne katılımına ilişkin de konuşan Aran, "Kadınların işgücüne katılımını artırmanın da sermaye piyasalarına olumlu tesir edeceğini düşünüyorum. Çünkü tasarruf alışkanlığı anlamında kadınların girişimci olduğu, kadının çalıştığı ortamda tasarruf alışkanlığının erkeklere göre farklı olduğunu görüyorum. Daha fazla tasarruf etme ve yatırım olanağı oluyor.

Kadınların iş gücüne katılımını, girişimci ve girişimciliği desteklemenin de öngörülebilirliği tesis etmek kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunları başardığımızda sermaye piyasalarının sanayicilerimiz ve yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Önümüzdeki yıl, ülke olarak 2022 yılı sonunda yüzde 5'lik bir büyümeyi cari açık vermeden başarabilirsek bizlere önemli moral ve motivasyon olacaktır. Ülke insanları olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.