İş Bankası "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası 16 yaşında

BU YILKİ TEMA CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL



İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, kampanyanın temasını Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu yaşadığımız bu yıla özel olarak belirlediklerini ifade ederek, “Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor kitabının içeriğinin oluşturulmasına katkı sağlayan sevgili Darüşşafakalı öğrencilere ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Hepimiz için son derece anlamlı bir yılda çocuklarımızı özel bir eserle buluşturduk. 2024 yılında da Bankamızın 100. yaşını kutlayacağız. Heyecanını şimdiden yaşamaya başladığımız 100. yılımızda yine güzel bir eserle mutluluğumuzu paylaşmayı arzu ediyoruz” dedi.

“Karneni Göster Kitabını Al” kampanyasıyla küçük yaşlardan itibaren çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, onların kitaplarla olan bağını güçlendirmek, okuyan, sorgulayan, merak eden, bilim ve sanata ilgi duyan genç nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Aran, şöyle konuştu:

“Ne mutlu bize ki kampanyamızı bu yıl 16. kez gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız geleceğe en iyi şekilde ancak dünü, bugünü ve yarını iyi okuyarak hazırlanabilirler. Biz de uzun süredir yürüttüğümüz kampanyamızla çocuklarımızın, kaliteli ve iyi bir eğitimin ayrılmaz parçası olan kitaplara yaşamlarında daha çok yer açmalarını sağlamak, daha çok çocuğumuzu kitaplarla buluşturmak istiyoruz.”

Hakan Aran, kampanya vesilesiyle, son ders zilinin çalmasıyla tatile giren öğrencilerin hem dinlenecekleri ve eğlenecekleri hem de kitap okuyarak öğrenmeye devam edecekleri bir yaz geçirmeleri dileğinde bulundu.



“Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası 16 yaşında…

İş Bankası 2008 yılından bu yana kampanya kapsamında çocuklarla karne hediyesi olarak;

“Alice Harikalar Diyarında”

“Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”

“Yazarlarımızdan Öyküler”

“Halime Kaptan”

“Küçük Mavi Gezegen”

“Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”

“Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”

“Yazarlarımızdan Öyküler”

“Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk”

“Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum”

"Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”

“Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”

“Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”

“Siyah İnci”

“Dünyanın Merkezine Yolculuk”

“Dr. Ox’un Deneyi”

“Define Adası”

“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi Kitapçığı”

“Bambi”

“Kayıp Dünya”

“İklim Hakkında Konuşalım”

“Sherlock Holmes’un Maceraları”

“Gizli Bahçe” başlıklı kitapları buluşturdu.